Durante el verano, que se inicia en el Perú este domingo 21 de diciembre a las 10:03 horas, se registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) considerados muy altos y extremadamente altos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa por representantes de la entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, quienes exhortaron a la población a adoptar medidas de protección frente a la exposición solar, especialmente en las horas de mayor intensidad.

Horas de mayor riesgo y comportamiento de temperaturas

El subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yury Escajadillo, precisó que las temperaturas máximas y la mayor radiación solar se presentan entre las 12:00 y las 18:00 horas, periodo en el que se recomienda evitar la exposición directa al sol.

En cuanto al comportamiento térmico, se indicó que en gran parte del país las temperaturas se mantendrán dentro de sus rangos normales, aunque podrían registrarse episodios de calor hacia el final de la estación.

Costa: temperaturas mayormente normales.

temperaturas mayormente normales. Región andina: valores diurnos y nocturnos entre normales y superiores a lo normal.

valores diurnos y nocturnos entre normales y superiores a lo normal. Amazonía: temperaturas diurnas normales y noches más cálidas, sobre todo al inicio del verano.

Fenómenos El Niño y La Niña no activos

Escajadillo informó que el sistema de alerta ante los fenómenos de Fenómeno El Niño y La Niña Costeros se encuentra actualmente en estado de “No activo”.

Esta decisión fue adoptada por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño, tras evaluar las condiciones de la temperatura del mar.

No obstante, se señaló que existe un 58% de probabilidad de que se presenten condiciones cálidas neutras entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Las condiciones cálidas asociadas a El Niño tendrían un 32% de probabilidad, incrementándose a partir de abril de 2026.

Pronóstico de lluvias para el verano

Respecto a las precipitaciones, el Senamhi adelantó que durante el verano:

En la costa norte y sierra norte , las lluvias se mantendrían dentro de lo normal.

, las lluvias se mantendrían dentro de lo normal. Se prevé la ocurrencia de eventos aislados de lluvia entre fines de diciembre e inicios de enero, principalmente en Cajamarca y La Libertad.

entre fines de diciembre e inicios de enero, principalmente en Cajamarca y La Libertad. En la región andina oriental centro y sur, así como en la Amazonía norte, las precipitaciones estarían entre normales y superiores a lo normal.

Las zonas donde se espera que las lluvias superen los niveles habituales son la selva norte (Loreto) y la zona sur andina, que comprende Puno, Cusco, Apurímac y parte de Ayacucho.

Datos clave del pronóstico

Inicio del verano: 21 de diciembre, 10:03 horas

21 de diciembre, 10:03 horas Radiación UV: Muy alta a extremadamente alta

Muy alta a extremadamente alta Horas críticas: 12:00 a 18:00 horas

12:00 a 18:00 horas Estado de El Niño / La Niña: No activo

No activo Fuente oficial: Senamhi

Preguntas y respuestas sobre el verano en Perú

¿Cuándo empieza el verano en el Perú?

El domingo 21 de diciembre a las 10:03 horas.

¿Qué tan alta será la radiación UV?

Se esperan niveles muy altos y extremadamente altos en gran parte del país.

¿En qué horarios hay mayor riesgo por el sol?

Entre el mediodía y las 6 de la tarde.

¿Está activo el fenómeno El Niño?

No. El sistema de alerta se encuentra en condición “No activo”.

¿Dónde lloverá más durante el verano?

En la selva norte y la zona sur andina, como Puno, Cusco y Apurímac.