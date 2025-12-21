Un accidente de tránsito e incendio ocurrió en el kilómetro 72 de la carretera Federico Basadre, en la provincia de Padre Abad, Ucayali.

De acuerdo a un reporte de Canal N, dos vehículos protagonizaron la colisión: un tráiler que transportaba chatarra con destino a Lima y un furgón que iba de Lima a Pucallpa cargado de frutas.

El impacto frontal provocó que ambos vehículos se incendiaron. Como resultado, el piloto y el copiloto del furgón murieron calcinados.

El conductor del tráiler resultó herido y fue trasladado al centro de salud de la provincia.

Los cuerpos de las víctimas serán llevados a la morgue de Ucayali para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas que originaron el choque. La carretera permaneció cerrada por varias horas mientras se controlaba el fuego, hasta la llegada de bomberos desde Pucallpa, para evitar riesgos a otros vehículos.