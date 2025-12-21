Los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso se convirtieron en las primeras organizaciones políticas en solicitar formalmente la inscripción de sus fórmulas presidenciales para las Elecciones Generales 2026.

Así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de acuerdo con su reporte actualizado a las 10:00 horas de este domingo 21 de diciembre.

Más de 100 solicitudes presentadas ante los JEE

Según la información difundida por el organismo electoral en su cuenta oficial de X, hasta el momento se han presentado 120 solicitudes de inscripción de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), en el marco del proceso electoral de 2026.

Del total de solicitudes:

3 corresponden a fórmulas presidenciales (Avanza País, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso).

(Avanza País, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso). 3 solicitudes están vinculadas a listas para el Parlamento Andino, senadores y diputados.

están vinculadas a listas para el Parlamento Andino, senadores y diputados. 114 solicitudes corresponden a listas parlamentarias.

Dentro de estas últimas, 47 listas son de diputados, mientras que 67 corresponden a senadores, de acuerdo con el detalle proporcionado por el JNE.

Dónde se presentan las fórmulas presidenciales

El organismo electoral recordó que el JEE Lima Centro, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola, es el único encargado de recibir las solicitudes de inscripción de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos vinculadas a la elección presidencial.

Fecha límite y registro digital

De acuerdo con el cronograma electoral vigente, el plazo máximo para presentar solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales vence este martes 23 de diciembre de 2025 a las 23:59:59 horas.

Asimismo, el JNE precisó que el registro de candidaturas se realiza a través del sistema Declara+, una plataforma digital que permite a los partidos políticos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) ingresar y gestionar la información requerida para participar en los procesos electorales.