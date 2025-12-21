Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) ha marcado un precedente en el ordenamiento jurídico peruano al reconocer la maternidad subrogada, una figura que actualmente no está contemplada en la Ley General de Salud.

El pronunciamiento se dio a raíz del caso de una menor nacida mediante fertilización in vitro (FIV), cuyo registro fue inicialmente rechazado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), al no reconocer como madre a la mujer que tuvo la voluntad gestacional.

TC aplica el interés superior del niño

En diálogo con Exitosa, la exministra de Justicia Delia Muñoz explicó que el TC resolvió el caso debido al vacío legal existente sobre nacimientos producto de FIV con gestación por sustitución.

Según la sentencia, el Tribunal estableció que, en este tipo de situaciones, debe primar el criterio del interés superior del niño, reconociendo como madre a la persona que manifestó la voluntad procreacional y no a quien llevó el embarazo y dio a luz.

En ese marco, el TC ordenó al Reniec anular las resoluciones previas y proceder con la inscripción correcta de la menor.

“Ordenar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la rectificación inmediata del apellido materno de la menor LV; y, en tal sentido, se consigne que su identidad es LV Zamudio López y no LV Zamudio Pozo”, señala la resolución.

Llamado al Congreso para legislar la maternidad subrogada

El fallo del TC no solo resuelve un caso particular, sino que abre el camino a una jurisprudencia aplicable a nivel nacional. En ese sentido, el Tribunal exhortó al Congreso de la República a legislar sobre la maternidad subrogada, una práctica que ya se realiza en el país, pero sin un marco normativo específico.

La maternidad subrogada es una alternativa mediante la cual una mujer acepta llevar un embarazo para que, tras el nacimiento, el bebé sea entregado a quienes manifestaron la voluntad de ser padres, bajo un acuerdo previo.

Precedente para otros padres de familia

Con esta sentencia, los padres que enfrenten impedimentos en Reniec para inscribir a menores nacidos por maternidad subrogada cuentan ahora con un precedente constitucional que respalda el reconocimiento legal de sus hijos.

Especialistas consideran que la decisión del TC obliga a las autoridades administrativas a adecuar sus decisiones mientras el Congreso debate una regulación integral de esta práctica en el Perú.