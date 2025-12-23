La Policía Nacional del Perú capturó a Franklin Cerna, conocido como ‘Mongolo’, señalado como el principal acopiador de autopartes sustraídas de vehículos de alta y media gama en Lambayeque. El operativo se ejecutó tras tres meses de labores de inteligencia que permitieron ubicar un almacén clandestino en la cuadra 7 de la calle San Felipe, distrito de José Leonardo Ortiz, donde efectivos del Escuadrón Verde y personal de Inteligencia Regional irrumpieron encontrando gran cantidad de piezas vehiculares almacenadas.​

Esta es la cuarta ocasión en que las autoridades logran detener a Cerna por delitos relacionados con robo y receptación de autopartes. A pesar de las capturas anteriores, el sujeto habría continuado operando en la zona.​

Incautaron más de 1500 espejos valuados en S/150 mil

Durante el allanamiento, los agentes descubrieron más de 1500 espejos retrovisores de distintas marcas y modelos empaquetados en bolsas plásticas. Las piezas incluyen espejos laterales eléctricos con funciones de abatimiento automático, calefacción y sensores, componentes altamente cotizados en el mercado negro.​

Según el peritaje preliminar, el valor comercial de las autopartes incautadas superaría los 150 mil soles. La organización de las piezas en diferentes secciones evidenciaría un sistema estructurado de acopio y comercialización ilegal.​

Captaba menores para ejecutar los robos

Las investigaciones revelaron que Cerna habría estructurado una red criminal que reclutaba adolescentes para perpetrar los hurtos en la vía pública. Esta modalidad delictiva aprovecha la inimputabilidad penal de los menores y la rapidez con la que pueden ejecutar los robos de espejos en vehículos estacionados durante horarios nocturnos.​

Las autoridades continúan las diligencias para identificar a otros integrantes de la organización criminal y desarticular completamente la red de comercialización ilegal de autopartes en la región.​