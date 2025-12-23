Los familiares de una turista canadiense, denunciaron su desaparición en la región Cusco, hasta donde había llegado a fin de realizar actividades particulares y de turismo.

El 21 de diciembre llegó hasta la Sección de Personas Desaparecidas de la Policía, la persona identificada como Zoey Reece Longman (21), denunciando la presunta desaparición de su madre.

Es así que la Policía activó la alerta de búsqueda a nombre de la visitante canadiense, Jame Lee Anne Summers (47), quien fue vista la última vez por inmediaciones de la comunidad de Yanahuara - Urubamba.

Según la denunciante, habría recibido una comunicación vía WhatsApp, presuntamente desde el celular de su madre, donde le conminaba a encontrarse en el interior del aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco el día 22 de diciembre, cosa que nunca ocurrió.

La denunciante a su vez refirió que el teléfono celular de su madre se halla apagado desde entonces, perdiendo todo tipo de comunicación con ella.

La Policía realizar trabajos de búsqueda e investigación.