A puertas del fin de año, solo 12 municipalidades de Lambayeque superaron el 70% de ejecución presupuestal para la ejecución de obras, según el portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ahí están Chongoyape (97.0%), Puerto Eten (76.9%), Monsefú (82.2%), Picsi (92.3%), Reque (73.9%), Pomalca (83.7%), Kañaris (94.8%), Incahuasi (84.5%), Pítipo (80.4%), Chochope (92.0%), Pacora (87.0%) y Salas (78.9%).

Pero el departamento está conformado por 38 jurisdicciones, y el resultado anterior sin duda es preocupante, porque demuestra que menos de la mitad del total de gobiernos locales alcanzó un desempeñó óptimo en la mejora de servicios.

Retraso en su ejecución

También hay un bloque de 10 municipios que este año recibieron partidas presupuestales por encima de los S/20 y S/30 millones, pero su desempeño en cuanto a inversión o gestión de obras ha sido poco eficiente, tal como muestran las cifras.

En esa situación se encuentran Chiclayo (44.3%), José Leonardo Ortiz (48.8%), La Victoria (58.3%), Oyotún (54.1%), Pimentel (68.1%), Cayaltí (56.4%), Ferreñafe (62,8%), Lambayeque (26.3%), Íllimo (60.8%) y Olmos (43.3%).

Los presupuestos para proyectos de estas comunas suman S/ 341 millones 251 mil 811; esto significa que concentraron más de la mitad del monto general asignado por el Estado, el cual ascendió a S/578 millones, y que se distribuyó entre las 38 comunas este año.

La falta de inversión pública, al menos en Lambayeque, se traduce en falta de agua potable y alcantarillado, pistas y vías de acceso en mal estado y deterioro de los servicios básicos (salud y educación).

Situación del gobierno regional

El Gobierno Regional de Lambayeque registra un 77.0% de avance en ejecución de su presupuesto para obras, habiendo devengado S/ 587 millones de los S/ 762 millones asignados como Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Esto no lo ubica entre los diez primeros pliegos regionales en cuanto a ejecución, pues en ese grupo los GORE pasaron el 80% y 90% de avance.

Lambayeque supera a Huánuco (71.4%), Ica (73.5%), La Libertad (75.8%), Tumbes (70.7%), Lima (76.9%), Pasco (76.6%) y Callao (66.5%).

Las ejecutoras con menor gasto fueron la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (45.2%) y los hospitales Belén (56.2%) y Regional de Lambayeque (66.2%).

Asimismo, el portal Transparencia Económica detalla que 156 iniciativas para obras y expedientes técnicos, que están a cargo del GORE Lambayeque, tienen 0% de ejecución o no alcanzaron ni el 70% de avance. Su continuación deberá concretarse en los próximos años.

Se trata de propuestas para agua potable, electrificación, mejoramiento de colegios e inversión en agricultura.