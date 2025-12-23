La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, cuestionó que se haya generado expectativas de gastos sin tener un respaldo presupuestal.

En entrevista con RPP señaló que por ese motivo se busca ajustar los gastos públicos en función a los ingresos del país porque se pretende dejar “la casa ordenada”, es decir, cumplir con la tasa de déficit fiscal comprometida en 2025 (2.2%).

Por ello, aseveró que el MEF no entregará más recursos a Petroperú, considerando que desde el 2022 a la fecha se le ha otorgado S/ 17 mil millones para que pueda seguir operando, pero sigue manteniendo problemas financieros.

Agregó que la prioridad del Ejecutivo es impulsar una reforma profunda en la gestión y gobernanza de la empresa para detener el impacto fiscal que representa para el Estado.

Incumple

Así, señaló que esa situación (entrega de los S/ 17 mil millones) es desproporcionada en comparación con otras necesidades del país. “Es injusto, eso supera largamente los presupuestos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud”, afirmó.

Denisse Miralles manifestó que uno de los principales obstáculos que ha enfrentado su administración al frente del MEF es que Petroperú no otorga la información financiera que se le solicita.

Ello, a pesar de haberse realizado cambios en la gobernanza porque “todavía existe una dificultad de acceso a información real de Petroperú”.

Precisó que los datos solicitados suelen entregarse con demora o de forma incompleta.

Presupuesto

En esa línea, anunció que el Ejecutivo, en el marco del “Acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible”, está trabajando en una estrategia legal para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) diversas normas aprobadas por el Congreso que carecen de respaldo presupuestario y ponen en riesgo la caja fiscal del país.

“Es una estrategia que se coordina entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Justicia. Antes del 15 de enero vamos a dar ya una pauta más detallada de cómo se está manejando esta estrategia”, precisó.

Refirió que tras la pandemia el país no ha logrado recuperar las líneas de comportamiento mínimo para mantener la sostenibilidad fiscal, criticando la aprobación de leyes que incrementan el gasto corriente sin considerar la realidad de los recursos estatales.

“El Acuerdo Fiscal no busca ser una foto, es un espacio para construir y queremos tener una acción concreta, y en esa línea está la estrategia para ver la inconstitucionalidad de las normas”, agregó.