El 22 de septiembre de 2025, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) anunció el inicio de la obra denominada “Rehabilitación de la calle Las Margaritas, calle Vicente Russo y calle Los Cóndores del pueblo joven 9 de Octubre”, con el objetivo de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal.

El proyecto fue presentado como una apuesta por convertir la zona en un futuro emporio comercial, gracias al trabajo conjunto entre los vecinos organizados y el apoyo de la empresa privada Unicachi.

Controversia

Sin embargo, más de tres meses después del anuncio, el avance de los trabajos está paralizado. Correo constató ayer, el lunes 29 de diciembre, que las obras se encuentran suspendidas en la cuadra 4 de la calle Las Margaritas, así como en las cuadras 5, 6 y 7 de la calle Vicente Russo, en su intersección con las calles 1, 2 y 3. En estos tramos no se observa maquinaria ni personal técnico, lo que evidencia la interrupción de los trabajos.

La situación es visible en la calle Vicente Russo, donde la vía permanece abierta, sin asfalto ni señalización, con zanjas expuestas, tierra removida y agua estancada a lo largo de la calzada. Residuos sólidos se mezclan con el barro, mientras vecinos, incluidos niños, transitan a pie por un terreno irregular que dificulta el desplazamiento.

El panorama no es distinto en la cuadra 4 de la calle Las Margaritas, donde la obra quedó inconclusa. El tramo presenta montículos de material de construcción abandonado, basura acumulada y ausencia de señalización preventiva.

El impacto de la paralización se percibe en la rutina diaria de los vecinos. Una mujer que camina con su hija pequeña por la calle Vicente Russo relató las dificultades para movilizarse. “Tengo que rodear los charcos y las zanjas para que mi niña no se caiga. Nos dijeron que la obra iba a mejorar la calle, pero ahora está peor que antes”, señaló.

Más adelante, un hombre avanza con ayuda de un bastón sobre la superficie irregular. “Para nosotros es muy peligroso caminar así. No hay veredas ni señales, uno puede tropezar en cualquier momento”, aseguró.

Sobre el tema, la regidora Giovana Sabarburu Torres explicó que la paralización responde al mal estado de las redes de alcantarillado, pese a que informes técnicos de Epsel advertían que el sistema se encontraba en condición regular. Sin embargo, durante la ejecución de los trabajos se detectaron tramos de redes deterioradas.

“El cambio de redes es una responsabilidad de Epsel, pero se tiene conocimiento de que la municipalidad asumiría esta intervención, la cual se iniciaría en los próximos días. Posteriormente, Unicachi retomaría los trabajos de mejoramiento de la vía. Vamos a fiscalizar la obra de cambio de redes y lo que viene después”, subrayó.

Por su parte, Correo recogió la versión del representante de Plaza Unicachi Chiclayo, Edgar Arhuata Uchasara, quien indicó que la empresa ya ejecutó la etapa de eliminación y que la municipalidad brindó maquinaria parcial, como rodillo, motoniveladora y un martillo para romper veredas. Durante ese proceso, añadió, se detectaron conexiones domiciliarias clandestinas, las cuales fueron corregidas con la intervención de Epsel.

Asimismo, precisó que en la esquina de la calle Vicente Russo con la calle Las Margaritas se identificó una especie de drenaje por donde discurría agua, ubicado en un área que inicialmente no estaba prevista para intervención. “Hemos solicitado a Epsel que evalúe esta situación. Estamos esperando su respuesta para contar con la autorización municipal y romper una parte de la pista y subsanar el problema. Si colocamos el afirmado y el over sin corregir eso, tendríamos una obra de mala calidad”, explicó.

Respecto al financiamiento, Arhuata sostuvo que la municipalidad carece de recursos suficientes. “Hemos donado un expediente técnico, que tiene un costo, hace más de un año y medio. Hemos insistido para que la municipalidad ejecute esta obra y nos han respondido que no tienen dinero. Con los vecinos nos hemos unido para que se haga. Hay que tener tolerancia, porque la obra sí se va a hacer”, afirmó.

Correo intentó recoger la versión del gerente de la MPCh, Carlos Paredes; sin embargo, no obtuvo respuesta a las llamadas telefónicas ni a los mensajes enviados vía WhatsApp hasta el cierre de esta edición.