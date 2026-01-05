En la gestión de Jorge Pérez Flores al frente del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE), una orden de servicio emitida por la entidad regional evidencia la contratación de Martha Esmeralda De la Oliva Bonilla, quien ejerce como regidora de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, para la prestación de servicios administrativos.

Según la Orden de Servicio N.° 0003113, fechada el 16 de septiembre de 2025, el GRL contrató a De la Oliva Bonilla para el servicio de asistencia y coordinación administrativa, por un monto total de S/ 15,000. El servicio fue requerido por la Gerencia Regional de Programas Sociales.

El documento consigna que la contratación se realizó a favor de una persona natural con RUC N.° 10405610952, con pagos fraccionados en tres entregables de S/ 5,000, sujetos a la conformidad del área usuaria.

La contratación adquiere especial relevancia debido a que la proveedora es, a la vez, autoridad municipal en ejercicio, situación que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre conflictos de intereses, transparencia y control del gasto público durante la actual administración regional.

De acuerdo con la Búsqueda de Proveedores del Estado, De la Oliva Bonilla registra otras órdenes de servicio.

Entre ellas figuran dos contrataciones con la Municipalidad Distrital de Mórrope, ambas iniciadas el 28 de agosto de 2023, para la prestación de servicios profesionales como abogada en la Oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna). Cada una de estas órdenes tuvo un monto de S/ 3,000 y se ejecutó bajo la modalidad de locación de servicios, por un periodo de un mes.

Este medio intentó obtener la versión de la regidora De la Oliva Bonilla, mediante llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El consejero Julio César Sevilla Exebio señaló que solicitará información al área de Logística sobre el contrato y aseguró que presuntamente habría un favor político debido a la cercanía de la regidora con el gobernador regional de Lambayeque, ambos de Somos Perú.

Por su parte, el regidor Manuel Atanasio Jesús Muro Távara sostuvo que el caso de De la Oliva Bonilla es ético y debe interpretarse como un presunto favor político, indicando que merece un análisis sobre cómo un funcionario debe participar en la gestión pública.

“Cada persona tiene ética y eso se refleja en nuestras acciones. Hay jóvenes profesionales muy preparados que también pueden trabajar en el sector público”, dijo.