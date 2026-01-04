El Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) evalúa una solicitud de habilitación presupuestal por S/ 1’044,000 para el ejercicio fiscal 2026, destinada a garantizar la continuidad de la defensa jurídica de la entidad mediante la contratación de locadores de servicios.

El pedido fue formulado por el procurador público regional, César Orlando Garnique Ramírez, en el Oficio N.° 005266-2025, y dirigido al gerente general regional, Virnel Serna Guerrero.

Gastos en personal

El requerimiento contempla la contratación de 19 locadores por un periodo de un año, de los cuales 15 son abogados con honorarios mensuales de S/ 5,000, asignados a materias como arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y procesos penales, civiles, constitucionales, laborales y contencioso-administrativos. Este grupo concentra S/ 792,000 del presupuesto anual, es decir, más de tres cuartas partes del monto solicitado.

A ello se suman cuatro locadores para funciones administrativas y de apoyo legal, con honorarios de S/ 3,500 mensuales, lo que representa S/ 252,000 adicionales. En conjunto, el esquema configura un equipo legal externo que operaría de manera permanente durante todo el 2026, pese a tratarse de una modalidad contractual concebida como temporal.

Reacciones

Desde el ámbito político, el consejero regional Juan Pablo Horna se mostró a favor de la asignación presupuestal a la Procuraduría.

“Estoy de acuerdo con que se asigne mayores recursos, teniendo en cuenta que ha sido una oficina con muchas limitaciones de personal. Además, se ha puesto trabas al trabajo del procurador. Hay incongruencias en la gestión de Jorge Pérez sobre la defensa de intereses estatales”, dijo.

Por su parte, el consejero Víctor Orosco Nuntón también se mostró a favor de un mayor presupuesto, pero bajo la condición de que se convoque a técnicos capacitados que defiendan adecuadamente los intereses del Estado.

“La inversión se tiene que dar, siempre y cuando se convoque a técnicos que defiendan bien los intereses del Estado. Un claro ejemplo es que hasta ahora, en el caso de las ambulancias, no se puede resolver el arbitraje. No tenemos un procurador titular que vele por los intereses del Estado, por lo que se deben convocar a los mejores cuadros y técnicos”, comentó.

En paralelo, allegados al Sindicato de Trabajadores del GRL, cuestionaron el gasto en locadores de servicio, el cual se viene dando en varias áreas de la entidad.

“Las contrataciones externas no permiten una continuidad adecuada y muchas veces las soluciones temporales acaban siendo más costosas. Si bien la defensa legal es fundamental, debe haber un equilibrio en la asignación de recursos, priorizando siempre la eficiencia administrativa”, expresaron.