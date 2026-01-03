Los vecinos del sector Pósope Alto en el distrito de Pátapo exigieron al Gobierno Regional de Lambayeque garantizar el correcto avance de la obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal”.

Preocupación

Durante una acción de fiscalización, a cargo de la Comisión de Recursos Ambientales, Agricultura y Producción del Consejo Regional de Lambayeque, los moradores denunciaron que ingenieros y arqueólogos, que tienen como obligación el monitoreo de los trabajos, no están asistiendo. El temor en la zona es que dicho proyecto se retrase ante la falta de especialistas que garanticen la calidad.

“Hay distintos reclamos de los vecinos, que, principalmente, giran en torno de los plazos del proyecto. Por ello hemos requerido informes a la Gerencia de Administración”, indicó el consejero regional, Julio Sevilla Exebio.

Tuvieron que pasar cuarenta años para conseguir la formulación del expediente técnico. La viabilidad se logró recién en 2013. Los trabajos como tal arrancaron en agosto del 2024 con una inversión pública que supera los S/11 millones, de los cuales S/9 millones 292 mil 793 se han destinado para la ejecución.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía, la obra deberá culminar el próximo año, y se espera que beneficie a 3 mil 900 personas.

Es preciso indicar que el GORE Lambayeque alcanzó un 83.1 % en la ejecución de inversión para obras con un presupuesto institucional de S/762 millones 549 mil 853 para el 2025. Pero el pliego fue superado por el GORE Piura, que logró ejecutar el 100 % de su presupuesto institucional, establecido en S/1 089 millones 804 mil 650, de acuerdo a lo que detalla el portal de Transparencia Económica.