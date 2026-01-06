La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque ratificó la prisión preventiva contra el teniente de la Policía Nacional del Perú Luis Miguel Salcedo Usquiano, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

Resolución

El colegiado declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa del oficial, al considerar que existen graves y fundados elementos de convicción que lo vinculan con actos de corrupción.

De acuerdo con la resolución judicial, se han identificado transferencias económicas reiteradas a favor del imputado, así como declaraciones de testigos y de otros efectivos policiales, que permiten inferir que habría recibido pagos ilícitos a cambio de no imponer sanciones por infracciones al reglamento de tránsito.

Los hechos se habrían producido cuando Salcedo Usquiano ejercía funciones como lugarteniente del jefe del Área de Tránsito de la PNP en Lambayeque, cargo desde el cual, presuntamente, habría favorecido a conductores infractores.

Cabe señalar que la Policía viene realizando acciones para dar con el paradero del oficial, en el marco de las investigaciones que continúan a cargo del Ministerio Público.