En la región Lambayeque, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe pagó S/23 mil 419.35 al exalcalde del distrito de Pueblo Nuevo, Diego Sernaqué Paiva, pese a que este se encontraba con impedimento permanente para contratar con el Estado.

Irregular

El Órgano de Control Institucional (OCI) detectó 3 órdenes de servicios por montos menores o iguales a las 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a nombre de Sernaqué por haberse desempeñado como coordinador del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), entre los años 2024 y 2025.

A través de la indagación, el OCI encontró que la Gerencia de Desarrollo Social solicitó un locador de servicios para el cargo de coordinador en el CIAM, y así llegó la gran oportunidad para el exburgomaestre, quien, además, ya se encontraba laborando en la comuna ferreñafana, pero sin vínculo contractual formal, sin certificado de crédito presupuestario y sin orden de servicio.

De acuerdo al ente de control esta situación no fue observada por la Oficina General de Administración, que derivó los requerimientos a la Unidad Funcional de Abastecimiento y, posteriormente, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto. Pero estos hechos evidenciarían que no se cumplió el procedimiento para las contrataciones por montos menores o iguales a las 8 UIT, según como establece la normativa interna del municipio (Resolución de Gerencia Municipal N°0148-2021-MPF/GM).

problema. El Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC) muestra que Diego Sernaqué registra una inhabilitación legal para laborar en entidades públicas.

Cuando el OCI realizó la consulta el año pasado, esta restricción seguía vigente. Fue inscrita el pasado 13 de marzo del 2018.

Dato

Sernaqué también registra procesos judiciales por falsedad ideológica y apropiación en agravio de Pueblo Nuevo