Según la Autoridad Nacional de Control (ANC), la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL) registró 1483 denuncias en contra de magistrados y auxiliares durante el 2025.

Estos casos se conocieron a través de quejas, denuncias en oficinas descentralizadas, visitas y en la propia ANC. Es preciso señalar que esta cifra representa una reducción en comparación al 2024, cuando se reportaron 1806 casos.

Retardo

El reporte muestra que los despachos más quejados, en el siguiente orden, fueron: juzgado de paz letrado (129), juzgado civil (85), Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria (84), Juzgado Penal Unipersonal (64) y Primer Juzgado de Paz Letrado (55).De acuerdo al cargo ostentado, los ciudadanos formularon 849 denuncias en contra de magistrados y 1768 denuncias en contra de auxiliares.El retardo en la administración de la justicia fue la principal causa del descontento de los usuarios con un total de 1267 denuncias.

A este índice le sigue los reclamos identificados mediante visita judicial de permanencia (540) y visita jurisdiccional (406). También está la negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo (337) e incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, vulnera los deberes del cargo (29).

Sanción

Además, la ANC detalló que en el 2025 se impusieron 5 amonestaciones (2 para jueces y 3 para auxiliares), 1 destitución de auxiliar (información desde agosto del 2024), 2 multas a magistrados, 3 propuestas de destitución de magistrados y 2 suspensiones para jueces. Mientras que la Oficina Desconcentrada de Control de Lambayeque dispuso 41 amonestaciones (9 para jueces y 32 para auxiliares), 3 destituciones para auxiliares, 34 multas (8 para magistrados y 26 para auxiliares), 10 suspensiones ( 7 para jueces y 3 para auxiliares).

Dato

En los meses de enero, marzo, abril, mayo, julio agosto y septiembre se presentaron la mayor cantidad de casos.