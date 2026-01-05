Los pedidos de recompensa en Lambayeque, para ubicar a prófugos de la justicia, suman, hasta el momento, un total de S/360 mil.

El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) detalla que aún hay catorce sujetos que llevan varios años evadiendo la prisión o procesos judiciales en curso. Ellos son buscados por los delitos de violación sexual, extorsión, tráfico de drogas, secuestro, corrupción, robo agravado y organización criminal.

Lista de prófugos

En la lista del Mininter sobresalen Idubis Trujillano Bustamante (expolicía), Esdrás Sánchez Moreno (exfiscal de Chiclayo), Segundo Becerril Rodríguez (hermano del excongresista Héctor Becerril) y Jhon Yalta Gonzalez (expolicía).

Sobre Sánchez Moreno pesa una condena por el delito de cohecho pasivo, y por su ubicación el Estado ofrece S/ 25 mil de compensación. Desde el 2015 se encuentra no habido.

El caso de Idubis Trujillano es deplorable por donde se le mire. En diciembre del 2022 fue condenado a cadena perpetua por la violación sexual y asesinato de su menor hija, pero en agosto del año pasado logró escapar de la custodia de dos agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuando se encontraba en un hospital de la ciudad. Por su ubicación, el sector Interior ofrece S/ 100 mil.

Segundo Becerril logró darse a la fuga una vez que se desarticuló la red delictiva ‘Los Temerarios del Crimen’, en noviembre del 2018. Su ausencia no ha permitido que la Fiscalía concluya parte de las imputaciones por el direccionamiento de obras en la municipalidad de Chiclayo. La recompensa en su caso asciende a S/ 25 mil.

Mientras que Jhon Yalta es buscado por haber planificado el asalto a su tío, quien era comerciante. La víctima murió en el robo, que fue ejecutado por dos ciudadanos extranjeros, quienes durante las pesquisas detallaron la participación del suboficial. Por información de su paradero se ofrecen S/ 35 mil.

En la lista

En el grupo restante están individuos requisitoriados por violación sexual de mujeres y menores de edad. Se trata de Sergio Pariatón Rimaicuna (S/20 mil), Marcos Guerrero Dávila (S/30 mil), Ricardo Cieza Valera (S/ 30 mil) y Rafael Tirado Paz (S/20 mil) y Carlos Navarro Delgado (S/15 mil).

En situación similar se ven Santos Abad Abad y Miguel García Cruz; ambos fueron procesados por tráfico ilícito de drogas, pero llevan buen tiempo sin dar la cara. La recompensa por cada uno es de S/ 10 mil.

Por extorsión figuran Jorge Luis Girón Vicente y Alan Chunga Paz; sus recompensas ascienden a S/15 mi y S/10 mil, respectivamente. Finalmente, la lista cierra con Higinio Acaro Carmen, quien tiene pendiente un caso de secuestro. Por su paradero, el Mininter ofrece S/15 mil