El Ministerio Público y el personal de la División Policial de Chincha no pudieron ejecutar la intervención inopinada, que se tenía prevista para uno de los módulos del establecimiento penitenciario de Chincha. La operación comenzó con el desplazamiento fiscal y policial hacia el reclusorio local, pero no hubo revisión de ningún pabellón, debido a que se negó el ingreso de los representantes de estas instituciones.

No estaba el director

La operación, programada para el último sábado, contaba con la presencia del fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, Juan Francisco Sotelo. Por el lado de la División acudieron el coronel Daniel Elías Soto, el mayor Gastón Lévano Navarrete, el capitán Patricio Castilla Martínez, el teniente Tito Rondan Laurente y el alférez Luis Iván Díaz, comandando a un contingente de suboficiales.

Las autoridades estaban preparadas para comenzar con la inspección, pero no hubo ejecución de la diligencia. De acuerdo con la información oficial uno de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) negó el ingresó al fiscal y a los oficiales y suboficiales. El argumento expuesto es que en ese momento no se encontraba el director del penal y tampoco la persona que ocupa el cargo de subdirector encargado.

Según una fuente consultada por este medio ya se había identificado el pabellón que iban a intervenir. Asimismo, se redactó un acta para dejar constancia de la negativa del INPE para cumplir con la operación. Indicó además que volverá a programarse una nueva incursión al establecimiento penitenciario donde purgan condena sujetos procesados por extorsión, sicariato, organización criminal, tráfico de drogas y otros delitos.

Cabe mencionar que en operativos anteriores realizados en el penal tanto por personal del INPE, como policial se han encontrado hasta sustancias psicotrópicas. En uno de los casos se decomisó cerca de 400 ketes de pasta básica de cocaína, además de 115 bolsitas de polietileno que contenían hojas, tallos y semillas (marihuana), situación que evidencia la vulnerabilidad en el centro penitenciario.

EL DATO: El fiscal, los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú ya se habían movilizado para comenzar con la operación en el centro penitenciario que tiene precedentes por hallazgo de drogas, y otros objetos prohibidos.

VIDEO RECOMENDADO