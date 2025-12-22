El proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana” en El Tambo, con un presupuesto de casi 8 millones de soles, ha sido observado por segunda vez por el Ministerio del Interior, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, dirigida por Edgar José Horna Moreno.

Esto muestra que los problemas detectados en la primera revisión no se corrigieron adecuadamente, generando dudas sobre la capacidad de la municipalidad para ejecutar el proyecto correctamente.

Observan errores

Entre las principales fallas se encuentra la falta de claridad sobre dónde se instalarán las cámaras de seguridad en los puntos más peligrosos del distrito. Además, los mapas de riesgo y del delito no tienen las firmas necesarias de la policía, y tampoco se incluyen planos claros de la ubicación de los Puestos de Auxilio Rápido (PAR) ni del Centro de Operaciones. Esto hace difícil saber exactamente cómo funcionará la seguridad en la práctica.

El equipo que se planea usar también tiene problemas: no se indica la antigüedad ni el estado de cámaras, radios, Body Camps y otros equipos. Por ejemplo, los Body Camps recién comprados tienen chips activos desde agosto, pero nunca se usaron y ya aparecen como “regulares”.

También hay una diferencia entre la cantidad de serenos que trabajan (170) y la cantidad de uniformes y chalecos planificados (120), dejando sin equipo a 50 personas.

Otros problemas graves incluyen que no se ha definido la ubicación exacta de los Puestos de Auxilio Rápido ni se asegura que la municipalidad pueda mantenerlos en funcionamiento. Los costos del proyecto se presentan de manera general, sin detallar cuánto se gastará en infraestructura, equipo o capacitación, y no hay un plan claro que garantice que los ingresos por el servicio de seguridad cubran los gastos de operación y mantenimiento.

Esta segunda observación enviada por el Ministerio del Interior, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, evidencia que aún existen graves vacíos en la planificación, el equipamiento y la administración del proyecto.