Hoy jueves 11, Ica celebrará el Día Nacional del Vino Peruano con una cata, maridaje y diversas ponencias. Esta efeméride fue aprobada oficialmente mediante la Resolución Ministerial N° 000136-2026 del Ministerio de la Producción.

Sector vinícola

Las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana en el CITEagroindustrial Ica, con ponencias sobre las estadísticas del sector vinícola, la gastronomía iqueña y su relación con los vinos patrimoniales, entre otros temas de interés.

La celebración continuará a las 4:00 de la tarde en el teatrín de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA). El evento contará con la participación del viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Requejo Alemán, además de diversos especialistas que expondrán sobre el desarrollo del sector vinícola.

Esta festividad, orientada a reconocer la producción vitivinícola nacional, culminará con una cata y maridaje en el taller de gastronomía de la UNICA.

Cabe destacar que la región de Ica produce vinos tintos, blancos, rosados y espumosos, en categorías que abarcan desde jóvenes, crianza, reserva y gran reserva, hasta variedades secas, semisecas y dulces.

Asimismo, algunos productores locales vienen elaborando vinos patrimoniales a partir de uvas pisqueras, una propuesta que busca revalorizar variedades tradicionales y fortalecer la identidad vitivinícola de la región.

Por su parte, la provincia de Chincha también se sumará a los festejos. A partir de las 11:00 de la mañana, se realizarán catas guiadas, recorridos por los estands de las bodegas participantes, ferias de maridaje y presentaciones artísticas que pondrán en valor la riqueza de la zona.

De acuerdo con el análisis sectorial del Ministerio de la Producción (Desempeño e importancia de la Industria Vinícola), la región Ica concentra el 31.3 % de las empresas formales del sector. Esto significa que alberga una parte significativa de las 368 empresas vitivinícolas registradas en el país al cierre del 2025.

De acuerdo con el informe sectorial, se estima que el consumo anual de vino en la población mayor de 18 años fue de 3.6 litros por persona durante el 2025.

EL DATO: En el 2025 se exportaron 552 mil litros de vino, lo que significó una caída del 12.9 %. El principal destino fue EE. UU., que concentró el 57 % del total exportado, seguido por Francia con el 15 %.

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