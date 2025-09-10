La ciudad de Tacna será sede, del 24 al 27 de septiembre, del VI Concurso Nacional del Vino Peruano y del I Concurso Internacional de Vinos de Origen y Patrimonio, eventos que consolidan al país como un referente en la producción vitivinícola y enoturística de Sudamérica.

Vitivinicultura de calidad

Organizado por la Cámara de Comercio de Ica y el Gobierno Regional de Tacna, este certamen reúne a destacados productores, bodegueros y enólogos del Perú y del extranjero, quienes competirán con sus mejores etiquetas para obtener las ansiadas medallas de oro, plata y bronce que reconocen la excelencia del vino.

Más allá de la competencia, el encuentro busca promover el turismo enológico y cultural, ofreciendo al público en general actividades abiertas como rutas turísticas por viñedos, ferias gastronómicas, catas guiadas, exposiciones artísticas y una gran fiesta de clausura que celebra el vino como parte del patrimonio nacional.

Alan Watkin, presidente del Comité vitivinícola, destacó que esta edición marca un hito: “El vino peruano no solo es una bebida, es identidad, tradición y futuro. Con este concurso, mostramos al Perú y al mundo que nuestra vitivinicultura tiene calidad, historia y un enorme potencial turístico”.

El VI Concurso Nacional del Vino Peruano representa una oportunidad para fortalecer la industria, impulsar a los productores emergentes y posicionar al país como un destino enoturístico de primer nivel, en línea con la tendencia mundial de revalorar las bebidas de origen.

