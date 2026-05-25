El sarampión vuelve a encender las alertas sanitarias en Arequipa, entre 20 y 30 casos sospechosos fueron reportados hasta el último viernes en distintos establecimientos de salud, según informó el director ejecutivo de la Red de Salud Arequipa Caylloma, Ruperto Dueñas Carpio.

El funcionario explicó que corresponden a personas con fiebre alta y erupción cutánea, por lo que inmediatamente se realizó la toma de muestras de sangre e hisopado para confirmar o descartar la enfermedad. “El promedio de sospechosos que teníamos hasta la fecha estaba entre 20 y 30”, declaró.

TRABAJO

Dueñas precisó que los reportes se reciben desde 153 establecimientos de salud, los cuales están bajo constante seguimiento epidemiológico y las cifras varían diariamente conforme ingresan nuevos resultados. Añadió que hasta el viernes se mantenía ese rango y que las oficinas de vigilancia actualizan permanentemente la información.

Respecto al diagnóstico, indicó que el Laboratorio de Referencia Regional permite obtener resultados en pocas horas. “Una vez que llega la muestra, es cuestión de dos, tres, cuatro horas donde ya nos confirman o descartan el diagnóstico”, señaló, diferenciando el actual proceso del tiempo que antes demandaban los envíos a Lima.