Desde hoy, la avenida Goyeneche registra un incremento significativo en el flujo vehicular debido al cierre de un tramo de la avenida Independencia, comprendido entre las calles Paucarpata y César Vallejo. La intervención forma parte de un proyecto de mejoramiento vial que obliga a redistribuir el tránsito hacia vías alternas del Cercado.

De acuerdo con el expediente técnico, los trabajos tendrán una duración de 60 días y requieren una inversión de S/ 4 millones 288 mil. La obra se ejecutará bajo la modalidad de contrata e incluye la reparación integral de la calzada y la implementación de nueva señalización horizontal, con el objetivo de mejorar la seguridad para conductores y peatones.

Retiran asfalto en la avenida Independencia. Foto: GEC.

Los usuarios más afectados durante el primer día de cierre fueron los pasajeros del Sistema Integrado de Transporte (SIT), cuyos buses deben circular por la avenida Goyeneche como ruta obligatoria. En tanto, los vehículos de bajada deben utilizar la avenida Venezuela, lo que ha generado tiempos de viaje más prolongados.

Entre los conductores también hubo molestias. Muchos aseguran que el desvío aumenta el consumo de combustible y retrasa considerablemente sus recorridos. “Deben trabajar por partes, cerrar un lado y luego el otro”, reclamó un taxista, quien señaló que el tránsito en Goyeneche se ha vuelto más lento desde muy temprano.

PLAN DE DESVÍOS

Las unidades que utilizaban la avenida Independencia en sentido de subida deberán ahora desviar su recorrido por las calles 9 de Diciembre, Jorge Chávez y Manuel Muñoz Najar. Este circuito alterno busca evitar el congestionamiento en Goyeneche, aunque la presencia de buses y taxis ha generado embotellamientos en horas punta.

En sentido contrario, los vehículos que solían utilizar la avenida Independencia para bajar deberán emplear la avenida Venezuela y retomar su ruta en la calle García Carbajal. La comuna ha dispuesto personal de tránsito para facilitar el flujo, aunque aún se registran puntos de congestión.

Además, los conductores cuentan con vías alternas como República de Chile y Gómez de la Torre para empalmar nuevamente con la avenida Venezuela. Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y considerar tiempos adicionales mientras duren las obras en Independencia.

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