El Fondo de Cultura Económica presentó “Enciclopedias del carnaval”, nuevo volumen del escritor peruano Ricardo Sumalavia que reúne tres momentos fundamentales de su trabajo en la microficción.

La edición integra los libros “Enciclopedia mínima”, “Enciclopedia plástica” y “Enciclopedia vacía”, considerados parte central de la trayectoria literaria del autor limeño.

El volumen incorpora además textos introductorios de Alberto Chimal, Pía Barros y Ana María Shua, escritores reconocidos dentro del género de la microficción en América Latina.

Brevedad narrativa y exploración de lo cotidiano

En esta publicación, la brevedad aparece como un recurso narrativo orientado a condensar intensidad emocional y sentido.

Los relatos proponen escenas mínimas donde la memoria, los sueños y la vida cotidiana se cruzan con elementos inesperados que alteran la percepción de lo familiar.

A través de textos breves y precisos, Sumalavia construye un universo narrativo donde lo cotidiano adquiere nuevas dimensiones y cada pieza funciona como una revelación breve.

Una obra vinculada a la microficción latinoamericana

Con esta recopilación, “Enciclopedias del carnaval” reafirma la presencia de Ricardo Sumalavia dentro de la tradición contemporánea de la microficción latinoamericana.

El libro también busca acercar nuevas generaciones de lectores a un género que ha ganado espacio en los últimos años por su capacidad de condensar historias y emociones en pocas líneas.

Trayectoria de Ricardo Sumalavia

Ricardo Sumalavia nació en Lima en 1968 y es doctor en Letras por la Universidad de Burdeos.

Entre sus publicaciones figuran los libros de cuentos “Habitaciones” y “Retratos familiares”, además de novelas como “Que la tierra te sea leve”, “Mientras huya el cuerpo”, “No somos nosotros”, “Historia de un brazo” y “Croac y el nuevo fin del mundo”.

Su obra ha sido traducida a idiomas como inglés, francés, chino, búlgaro y turco.

Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.