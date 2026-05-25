Un operativo policial ejecutado en inmediaciones del grifo El Bosque, en la avenida Fermín Tangüis, permitió la captura de A.S.C.M. (34), alias “El Demonio”, señalado como presunto integrante de la banda criminal “Los Raqueteros de Pisco”. Durante la intervención también fue detenida M.G.C.P. (27), alias “La Viuda Negra”, investigada por el presunto delito de encubrimiento.

Golpe policial

De acuerdo con las investigaciones policiales, alias “El Demonio” estaría implicado en delitos de robo agravado, microcomercialización de drogas e intento de homicidio.

Las autoridades policiales indicaron que el sujeto habría participado recientemente en el asalto a un ciudadano pisqueño utilizando un arma de fuego y movilizándose en una motocicleta lineal de color verde marca Bajaj, unidad que fue identificada mediante cámaras de videovigilancia.

Durante el registro personal y vehicular, los efectivos encontraron en poder del intervenido 34 ketes de pasta básica de cocaína, ocho envoltorios de marihuana, cinco municiones y una motocicleta con placa artesanal N.° 8933-NW. Asimismo, se incautaron otros objetos considerados de interés para las diligencias e investigaciones policiales.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde permanecen mientras continúan las investigaciones a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

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