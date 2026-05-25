Un accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana en la Vía Expresa del Paseo de la República, el cual generó la interrupción de flujo vehícular en la zona. El incidente ocurrió cuando un automóvil particular terminó desplazándose hacia la vía del Metropolitano tras chocar con otro vehículo.

Según el reporte de ATV, el hecho se originó a la altura del puente Benavides. Tras el impacto de ambos vehículos particulares, el automóvil de color guinda con placa D6W-493 terminó invadiendo el carril exclusivo del Metropolitano tras el impacto inicial.

En ese momento, uno de los buses del sistema de transporte pasaba por la zona, lo que incrementó el riesgo de la situación. Minutos después , el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú activó la atención de la emergencia y movilizó unidades al lugar. La alerta fue registrada poco antes de las 10 de la mañana, según el reporte oficial.

El desplazamiento de tres unidades de emergencia permitió asegurar el área y coordinar las labores de control del tránsito. Las autoridades trabajaron en la zona para restablecer la circulación vehicular en la Vía Expresa.





¿Hubo heridos?

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se han reportado personas con lesiones de gravedad ni víctimas mortales como consecuencia del accidente. El impacto dejó principalmente daños materiales en los vehículos involucrados.

El automóvil afectado presentó daños visibles en la carrocería tras la colisión inicial y el desplazamiento fuera de su carril. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro.