Miles de manifestantes marchan este lunes en La Paz para exigir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz, en el inicio de la cuarta semana consecutiva de protestas sociales en el país.

Las movilizaciones se desarrollan en medio de una crisis económica y de abastecimiento considerada una de las más severas registradas en Bolivia en las últimas décadas.

Campesinos, obreros y transportistas descendieron desde la ciudad de El Alto hacia el centro de La Paz mientras lanzaban petardos y coreaban consignas contra el gobierno.

Manifestantes rechazan política económica

Los protestantes cuestionan las medidas económicas impulsadas por el mandatario centroderechista de 58 años, quien asumió la presidencia en noviembre pasado.

Entre sus principales demandas figuran aumentos salariales y cambios en la política económica aplicada por el Ejecutivo.

Además, responsabilizan al gobierno por la distribución de gasolina de mala calidad, situación que —según denuncian— habría provocado daños en miles de vehículos.

Protestas cumplen casi un mes

Las manifestaciones comenzaron a inicios de mayo luego de que la Central Obrera Boliviana (COB), principal sindicato del país, convocara una huelga nacional.

Desde entonces, los bloqueos de carreteras se han extendido a distintos departamentos del país y actualmente suman cerca de medio centenar de puntos interrumpidos.

La escasez de alimentos, medicinas y combustible afecta no solo a La Paz y El Alto, sino también a ciudades como Oruro, Potosí y Cochabamba.

Gobierno llama al diálogo

Mientras la movilización avanzaba hacia el centro político del país, el presidente Rodrigo Paz reiteró su llamado al diálogo durante un discurso pronunciado en la ciudad de Sucre.

Sin embargo, advirtió que no negociará con grupos que recurran a hechos violentos.

“Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir claramente la Constitución”, afirmó.

Policía resguarda la plaza de armas

La plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, permanece resguardada por cientos de policías antimotines ante posibles incidentes.

Hasta el momento, la marcha transcurre sin enfrentamientos, aunque durante el fin de semana se registraron choques entre manifestantes y fuerzas del orden.

El domingo estaba previsto un encuentro entre el gobierno y dirigentes campesinos, pero la reunión fue suspendida tras los disturbios ocurridos el sábado.