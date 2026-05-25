Durante el fin de semana, la Municipalidad Provincial de Arequipa intensificó los operativos de control y recuperación de espacios públicos en distintos puntos del Centro Histórico, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar el libre tránsito peatonal en las zonas de mayor concurrencia de la ciudad.

Las acciones se desarrollaron a través de un trabajo conjunto entre la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, personal de Fiscalización, Policía Municipal y efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron recorridos permanentes por las principales arterias del cercado.

El operativo se inició la noche del sábado y se prolongó hasta las primeras horas del domingo, abarcando calles como Mercaderes, Santa Catalina, San Francisco y alrededores de la Plaza de Armas, sectores donde se detectó la presencia de comerciantes informales ocupando la vía pública.

Durante las intervenciones, las autoridades procedieron al retiro y exhortación de vendedores ambulantes que se encontraban instalados en espacios destinados al tránsito peatonal, buscando recuperar áreas públicas utilizadas de manera indebida.

PROCESO

Asimismo, en la calle San Francisco, el personal municipal intervino a comerciantes dedicadas a la venta de ponche, a quienes se les solicitó liberar la vía para evitar la congestión y permitir el desplazamiento seguro de ciudadanos y visitantes.

Según informaron representantes de la comuna provincial, estos operativos forman parte de una estrategia sostenida orientada a preservar el orden, el ornato y la seguridad en el Centro Histórico, especialmente durante fines de semana, cuando se incrementa la afluencia de personas.

La municipalidad señaló que las acciones continuarán de manera permanente y articulada con la Policía Nacional, con el propósito de evitar la ocupación informal de espacios públicos y fortalecer la recuperación del Centro Histórico para beneficio de la población y turistas.