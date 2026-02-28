Ica vuelve a posicionarse como epicentro del turismo nacional e internacional. Durante el mes de marzo, las provincias de Ica, Chincha, Nasca, Pisco y Paracas celebrarán la Vendimia 2026, una de las festividades más emblemáticas del país que este año proyecta la llegada de 60 mil visitantes.

Propuesta cultural

La celebración generará un movimiento económico superior a los US$ 25 millones, dinamizando de manera directa los sectores de hotelería, gastronomía, transporte, comercio, operadores turísticos y producción vitivinícola. La Vendimia no solo es tradición: es crecimiento, inversión y desarrollo regional.

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Turismo de Ica y en articulación con Mincetur y PromPerú, impulsa esta edición con una estrategia orientada a fortalecer el posicionamiento internacional del destino Ica como capital del pisco, del vino y del turismo experiencial del Perú.

Ruta de Los Lagares: experiencia que conecta con la tierra

Uno de los ejes estratégicos de la Vendimia 2026 es la XXIX Ruta de los Lagares, una experiencia vivencial que trasciende lo turístico para convertirse en una conexión directa con la historia y la identidad iqueña.

El visitante extranjero no solo recorre bodegas históricas: participa del proceso ancestral de pisado de la uva, conoce lagares de piedra y adobe, observa la fermentación natural del mosto y descubre el arte de la destilación en alambiques tradicionales. Es una experiencia sensorial que conecta emoción, cultura y producción.

La Ruta de los Lagares reafirma que el pisco es más que un producto bandera: es patrimonio vivo, orgullo regional y una propuesta turística de alto valor agregado para mercados nacionales e internacionales.

Ica: destino integral y competitivo

Desde las Islas Ballestas y la Reserva de Paracas, pasando por la Huacachina y sus dunas, hasta las enigmáticas Líneas de Nazca, Ica ofrece una experiencia integral que combina naturaleza, historia, gastronomía y tradición vitivinícola.

Con esta proyección histórica de visitantes y movimiento económico, la Vendimia 2026 marca un punto de inflexión en la consolidación de Ica como uno de los destinos turísticos más competitivos y estratégicos del Perú.

