Con miras a las celebraciones del Mes de la Vendimia, previstas para marzo, se vienen realizando coordinaciones entre autoridades y representantes del festival con el objetivo de consolidar una agenda de actividades que impulse el turismo y la economía local.

Fiesta de la uva

En ese marco, el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Gustavo Huerta Escate, sostuvo una reunión de trabajo con Ana Huarcaya, presidenta de la Comisión Especial del 61° Festival Internacional de la Vendimia de Ica, donde se abordaron diversas acciones vinculadas a la organización y promoción de este importante evento tradicional.

Durante el encuentro se discutieron estrategias orientadas a reforzar la promoción turística de la región, con especial énfasis en la Ruta del Vino y el Pisco, uno de los principales atractivos durante la temporada de vendimias. Asimismo, se planteó la necesidad de diversificar las actividades para atraer a visitantes nacionales y extranjeros.

Las coordinaciones apuntan a desarrollar una vendimia con propuestas innovadoras e inclusivas, que no solo pongan en valor la tradición vitivinícola de Ica, sino que también generen oportunidades para productores, emprendedores y operadores turísticos.

El Festival Internacional de la Vendimia es considerado uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la región, por lo que las expectativas están centradas en lograr una edición que contribuya al crecimiento económico y a la proyección cultural de Ica durante el mes de marzo.

