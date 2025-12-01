Con el objetivo de consolidar la promoción de la región y su tradición vitivinícola, El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR Ica) realizó una reunión de coordinación para organizar el lanzamiento regional de “Marzo, Mes de la Vendimia de la Región Ica”, considerado el evento más importante de la temporada turística y cultural iqueña.

Fiesta de la uva

Entre los temas abordados en la cita destacan la programación de activaciones en las ciudades de Lima e Ica, así como el desarrollo de una campaña promocional a través de medios digitales, con el fin de fortalecer la difusión de las festividades a nivel nacional e internacional.

La reunión contó con la participación de la Regidora Ana Huarcaya, presidenta de la Comisión Especial del 61.º Festival Internacional de la Vendimia de Ica, el Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, Lic. Gustavo Huerta Escate, así como el equipo técnico de DIRCETUR Ica y representantes de PromPerú, quienes colaboran en la coordinación y promoción del evento.

Se destacó la importancia del trabajo conjunto y agradecieron a PromPerú por su apoyo en el lanzamiento de la campaña. Asimismo, hicieron un llamado a las instituciones públicas y privadas a programar sus actividades relacionadas con la vendimia, con el objetivo de potenciar la promoción de la región en los ámbitos internacional, nacional, regional y local.

El mes de marzo de 2026 se perfila así como la oportunidad para que Ica proyecte su cultura, gastronomía, tradición vitivinícola y actividades turísticas ante el país y el mundo.

