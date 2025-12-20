Por votación unánime, el Concejo Municipal de Ica acordó que no se autorizarán eventos ni espectáculos paralelos durante el desarrollo del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña 2026 (FIVI 2026), que se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo.

Acuerdo de concejo

La decisión busca preservar el protagonismo de una de las celebraciones más representativas de la región, considerada símbolo de identidad, tradición y patrimonio cultural de Ica. Con este acuerdo, se busca evitar actividades ajenas que resten atención o desvirtúen el sentido original de la festividad.

El concejo remarcó que la Vendimia debe vivirse en los espacios que históricamente la han caracterizado. La medida marca una postura firme frente a intereses particulares que, en años anteriores, promovieron celebraciones alternas durante las mismas fechas.

