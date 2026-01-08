Al parecer la baja ejecución presupuestal del 2025 trajo consecuencias para las municipalidades de Lambayeque, pues estas verán, por el momento, recortada su capacidad para la ejecución de obras.

El portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalla que, de los 38 municipios locales, 33 recibieron asignaciones presupuestales por montos entre los S/ 100 mil y S/ 9 millones para empezar a financiar proyectos .

Un panorama distinto se observa solo en cinco comunas, que podrían iniciar con buen pie. En este reducido grupo se ubican la Municipalidad Provincial de Chiclayo (S/24 millones 788 mil 128), la Municipalidad Provincial de Lambayeque (S/28 millones193 mil 173) y las municipalidades distritales de La Victoria (S/16 millones 707 mil 627), Olmos (S/15 millones 524 mil 602) y Pimentel (S/9 millones 882 mil 594).

Es preciso señalar que el año pasado, Chiclayo recibió S/49 millones para obras y alcanzó a ejecutar el 59.4%; en tanto Lambayeque manejó S/ 23 millones y su ejecución solo llegó al 32.9%.

Pese a que en 2025 el Gobierno Regional de Lambayeque no consiguió gastar la totalidad de un presupuesto, fijado en S/754 millones 899 mil 572, pues registró un avance del 86.1%, para el 2026 la gestión regional contará con S/839 millones 385 mil 905 para desarrollar obras. El incremento está en alrededor de S/ 84 millones.

Por tratarse de montos correspondientes al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), estos podrían variar en los próximos meses a través de créditos suplementarios, transferencias de partidas y asignaciones. El PIM es dinámico y puede aumentar, disminuir o reasignarse durante el año fiscal, bajo un marco normativo estricto del sector Economía y Finanzas.