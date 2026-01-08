La Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque revocó el archivo de una investigación por presunto delito contra la administración pública y ordenó la ampliación de las diligencias preliminares en el caso de la compra de 50 sillas de ruedas realizada por la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, durante la gestión del entonces alcalde Elber Requejo.

Disposición fiscal

Mediante la Disposición N.° 01, el fiscal adjunto superior Julio Taboada Ramón declaró fundados los recursos de elevación de actuados presentados por el ciudadano denunciante Ronald Gonzáles Urbina y por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

La resolución superior revoca la Disposición Fiscal N.° 05, emitida el 22 de julio de 2025 por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, que había decidido no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra los que resulten responsables.

Según el pronunciamiento fiscal, la decisión de archivar el caso se adoptó sin haberse agotado diligencias relevantes, indispensables para determinar si existieron irregularidades en el proceso de contratación cuestionado.

La investigación está relacionada con la adquisición de sillas de ruedas destinadas a personas con discapacidad, proceso que fue observado por una presunta sobrevaloración y por cuestionamientos técnicos que no habrían sido absueltos oportunamente durante la etapa preliminar.

En su análisis, la Fiscalía Superior advirtió que no se evaluaron de manera integral las observaciones técnicas formuladas por la Procuraduría Anticorrupción, referidas a la metodología utilizada para determinar el valor de mercado de los bienes y a la verificación de sus características reales.

Estas omisiones, precisa la disposición fiscal, impiden descartar de forma definitiva la posible comisión de un delito contra la administración pública.

Finalmente, la Fiscalía Superior ordenó la devolución de la carpeta fiscal a la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, instancia que deberá continuar con la investigación correspondiente.