En Lambayeque, la construcción del puente peatonal El Molino, parte de un proyecto que incluye otros cuatro puentes peatonales y un puente carrozable sobre el río Olmos, concluyó el 12 de septiembre de 2025 tras varios contratiempos que retrasaron su ejecución y generaron observaciones sobre la liquidación final del contrato.

La Contraloría advirtió, en su Informe de Control Concurrente N° 26016-2025, riesgos de un posible pago indebido al contratista por parte de funcionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT).

Observaciones

La obra, a cargo del Consorcio Puente Olmos, sufrió una suspensión el 4 de marzo de 2025 debido al incremento del caudal del río, lo que impidió realizar los trabajos en el pilar central. La suspensión se levantó el 6 de mayo y los trabajos se reiniciaron al día siguiente, ajustando la fecha de término contractual al 26 de agosto de 2025, considerando la primera ampliación de plazo de 24 días, supervisada por el Consorcio Vial.

A fines de agosto de 2025, la supervisión recomendó una segunda ampliación de plazo que fue aprobada el 10 de septiembre por treinta días, estableciendo como fecha final de ejecución el 12 de septiembre. Ese día, tanto el residente de obra del Consorcio Puente Olmos como el supervisor de Consorcio Vial verificaron todas las partidas ejecutadas, dejando constancia de la culminación de la obra y preparando el certificado de conformidad técnica.

La supervisión remitió el certificado de conformidad técnica al PEOT el 17 de septiembre y, tras subsanar algunas observaciones, el Comité de Recepción fue conformado el 1 de octubre. Finalmente, el 10 de octubre de 2025, la obra fue recepcionada oficialmente sin observaciones, marcando el cierre formal del proyecto.

Pago en observación

El informe del Control Concurrente identificó que la supervisión incluyó en la liquidación final del contrato un pago por mayores gastos generales correspondiente a la primera ampliación de plazo, por S/ 88 197,09 con IGV, sin que el Consorcio Puente Olmos haya presentado toda la documentación exigida por la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, la liquidación final presentada por el contratista ascendía a S/ 397.882,17, pero incluía montos de valorizaciones ya pagadas correspondientes a los mayores metrados n.° 2 y n.° 3, por S/ 1 958,49 y S/88 167,65 respectivamente, abonados el 17 de diciembre de 2025.

Esto implica que dichos montos deberán descontarse del pago final, para evitar un reconocimiento indebido que generaría un sobrepago total.

La Contraloría notificó estas irregularidades al gerente general del PEOT, Luis Piedra Núñez, señalando la importancia de que se adopten las medidas correctivas correspondientes. No es la primera observación de la Contraloría en esta obra.

Correo buscó la versión de los representantes del PEOT sobre estas observaciones, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de edición.

Contraloría señaló que, de no corregirse las observaciones, los funcionarios del PEOT podrían incurrir en responsabilidad.