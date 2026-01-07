Dos hermanos fueron detenidos por la Policía Nacional por su presunta implicancia en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, ocurrido en el distrito de La Victoria, en Lambayeque.

Se trata de Fabricio Leonardo y Fernando Jeremías Pompa Sandoval, de 18 y 24 años de edad, respectivamente, quienes fueron capturados la tarde del último sábado, tras ser acusados de haber asesinado a balazos a Alberto Vargas Santa Cruz, de 39 años.

Crimen

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró en la intersección de las calles Mesones Muro y José Quiñones, luego de una presunta rencilla entre barristas.

La víctima, aún con signos vitales, fue trasladada a la clínica Juan Pablo; sin embargo, minutos después falleció debido a la excesiva pérdida de sangre.

Familiares del occiso aseguraron que Alberto Vargas Santa Cruz no pertenecía a ninguna barra, trabajaba como mototaxista y negaron cualquier vínculo con enfrentamientos de ese tipo. Asimismo, señalaron que entre los implicados habría un hermano de un efectivo policial.

Se tuvo conocimiento de que, en venganza, amigos y familiares de la víctima, al conocer la identidad de los presuntos asesinos, acudieron a la vivienda de los hermanos Pompa con la intención de tomar represalias. Durante el ataque, golpearon a uno de los integrantes de la familia, dejándolo con graves lesiones.

Posteriormente, llegaron agentes de distintas comisarías, efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes ejecutaron un operativo policial.

Fabricio Leonardo Pompa fue detenido en la posta de salud El Golfo, mientras que su hermano fue intervenido en su domicilio. Se presume que el primero habría realizado cuatro disparos contra Vargas Santa Cruz. El caso continúa en investigación.

El cadáver fue internado en la morgue de Chiclayo, donde se le practicó la necropsia de ley, mientras que ambos hermanos fueron puestos a disposición de la Divincri y de la Fiscalía de turno, encargada de solicitar prisión preventiva.