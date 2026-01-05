Un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario terminó con la muerte de un joven en el distrito de La Victoria, en la región Lambayeque.

La gresca se registró en el parque Eloy Ureta, donde los violentos sujetos desataron una balacera que causó pánico entre los moradores de la zona.

Asesinato

Uno de los disparos acabó con la vida de Alberto Vargas Santa Cruz, de 38 años de edad, quien fue trasladado de emergencia hasta la clínica Juan Pablo II, pero nada pudieron hacer los médicos de turno para salvarle la vida.

Minutos después, los familiares y amigos del fallecido, buscaron al autor de los disparos para tomar venganza, retomando la trifulca en plena vía pública, pero solo dejaron herido al supuesto homicida.

Esto, debido a que efectivos policiales acudieron hasta el lugar, atendiendo el llamado de los vecinos que denunciaron la presencia de individuos desadaptados con armas de fuego.

Durante la intervención de los agentes, dos hombres fueron detenidos tras una intensa persecución. Incluso, en videos que fueron difundidos a través de WhatsApp, se observa a los policías buscando a más implicados en una vivienda de dos pisos.

No obstante, en Facebook, los familiares del finado acusaron a uno de los policías como autor de los disparos que acabaron con la vida de Vargas Santa Cruz.

“Un hombre que sería hermano del agente policial e iba a bordo de un vehículo que circulaba por inmediaciones de las calles Quiñones y Mesones Muro, descendió y portando un arma de fuego, bajó y apuntó contra mi primo, Alberto Vargas Santa Cruz, a quien le disparo y quitó la vida”, reveló.

Por tal motivo, exigieron la intervención de la Fiscalía para que investigue el caso, pues “un mal elemento de la PNP habría realizado el traslado para el crimen”. “En La Victoria pretenden taparlo”.