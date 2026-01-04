El abogado de Percy Luber Ipanaque Navarro (40 años), doctor Julio Huertas espera se ejecute el allanamiento e intervención de la Universidad Nacional de Piura (UNP) por parte del personal policial especializado que tiene a cargo la investigación por el crimen de su colega, sucedido el pasado 28 de noviembre de 2025.

investigación. Mientras las investigaciones continúan en estricta reserva, a cargo del personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Piura y del Equipo Especial de la División de Investigación de Homicidios (Dirincri), el abogado Julio Huertas sostuvo que la Universidad Nacional de Piura debe ser allanada e intervenida por ser una pieza clave y sería necesaria para encontrar posibles evidencias sobre las causas de la muerte de Percy Luber Ipanaqué Navarro.

“La universidad de todos los piuranos debe ser allanada e intervenida. Caiga quien caiga”, escribió en su historia de WhatsApp que al ser consultado confirmó dicha solicitud y dijo que ya se está cerrando el circulo.

En tanto, la policía evita presentar al detenido, presunto sicario que acabó con la vida del doctor Percy Ipanaqué Navarro, causando tensión ante el silencio de quién sería el supuesto autor de los disparos que acabaron con la vida del letrado.

Agregó que habría sospechas de otros presuntos implicados en el caso, quienes al parecer también serían de la casa superior de estudios, lo cual todo es materia de investigación.

“Hay sorpresas. Un decano de Derecho y un rector interino”, volvió a publicar el abogado Huertas, dando a entender que estarían implicados en el caso.

Cabe señalar que a más de un mes de la muerte del abogado Percy Luber Ipanaqué Navarro (40 años), quien fue acribillado de varios balazos por un sicario, las investigaciones en el caso continúan.

Para ello, se avanzó con el allanamiento y descerraje de cinco inmuebles de familiares cercanos (entre ellos la de su conviviente Nancy Linares Carrión) y la de dos abogados.

Actualmente, se desconoce la identidad del presunto asesino quien fue capturado, según informó el ex jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, hace unos días. No obstante, el abogado Julio Huertas precisó que aún no se presentará debido a que las diligencias continúan.