Cinco viviendas, entre las que se encuentran las casas de la madre de sus dos hijos y colegas de Percy Ipanaqué Navarro, fueron allanadas por la policía y fiscalía, en el marco de la investigación que se sigue por su crimen.

Allanamiento. Con resolución N° 01, del 31 de diciembre, emitida por el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Castilla se allanaron y registraron cinco casas en el marco de la investigación por homicidio calificado – sicariato, en agravio del abogado Percy Ipanaqué Navarro, ocurrida el pasado 28 de noviembre.

Entre las casas allanadas se encuentra la de propiedad de Nancy Linares Carrión (madre de sus dos hijos de Ipanaqué), Arnaldo Linares Curo (exsuegro), Hugo Linares Carrión (excuñado) y de los abogados Luis Antonio More Zapata, Roberto Raúl Mendoza Cadillo y de Wilser García López.

En la diligencia se incautaron celulares, un cuaderno de Ipanaqué, varios USB, tarjetas bancarias y otros.

Se conoció que las autoridades buscaban laptop, relojes, sortijas y cadenas de oro, un celular color blanco, dinero, una caja fuerte y documentos relacionados a la Universidad Nacional de Piura, que habrían sido sustraídos horas después de la muerte de Ipanaqué Navarro.

Según la investigación a la que Correo tuvo acceso, el día de la muerte de Ipanaqué, la madre de sus dos hijos, el padre y hermano de ésta, acompañada de dos abogados, llegaron hasta su casa donde también funcionaba su estudio jurídico, ubicada en el A.H. La Florida – Villa Alta, en el distrito de Veintiséis de Octubre, e ingresaron al dormitorio y se llevaron varias cosas, según la declaración de un familiar directo del occiso.

Asimismo, se investiga por qué las personas que llegaron hasta la casa de Ipanaqué Navarro, retiraron y se llevaron las cámaras de seguridad que se encontraban en el portón, piscina y oficina.