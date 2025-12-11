Peritos de la policía de Lima continúan con la investigación de la muerte del abogado Percy Ipanaqué. Según el abogado de la familia de la víctima, las investigaciones llevan un 90% y ya tendrían pistas del asesino del letrado.

El abogado, Julio Huertas, informó que la familia viene apoyando en la investigación de la muerte de su pariente, quien fue asesinado el pasado 28 de noviembre cuando se dirigía al penal de varones de Piura.

Dijo que para ayer, en horas de la mañana, se viasualizó los videos y en horas de la tarde se tenía previsto la pericia de visualización del celular de Percy Ipanaque, como parte del procedimiento de la investigación que ayudará a identificar el motivo del asesinato del abogado.

La diligencia busca esclarecer el recorrido del sicario, quien presuntamente demoró solo siete minutos en cruzar el canal, llegar al cementerio, perpetrar el homicidio y escapar por la misma ruta, dijo Huertas.

“Lo que se quiere en este caso contundentemente es esclarecer y buscar cuál fue la última llamada porque a mi patrocinado, claramente, está la tesis que lo centraron. El sicario que lo ultimó hizo un trayecto y hubo una tercera persona que lo centró porque demoran solo 7 minutos para matarlo y escapar”, afirmó el abogado de la familia.

Cuestionó que los videos de las cámaras de seguridad de Castilla se recepcionaron con anterioridad, sin embargo, recién han sido visualizadas. “Queremos saber quién lo mató, quién lo contrató para matar a mi patrocinado”, indicó.

Asimismo, Huertas sostuvo que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, la Policía de Homicidios y el grupo especializado de Lima. La defensa legal, que ya tiene una teoría del caso, espera que una vez culminadas todas las diligencias, se pueda identificar a los responsables, incluyendo al sicario que, según el letrado, ya está identificado en un 90%.

“El principal sicario ya está a un 90% identificado, dentro de ello, ya tenemos las características y su trayectoria. Queremos descubrir quién mató a Percy Ipanaqué Navarro”, manifestó el letrado.

Finalmente, sostuvo que la familia de la víctima no se está oponiendo a las investigaciones, sino que se busca esclarecer de manera oportuna la muerte del doctor Percy Ipanaqué.

“Estamos colaborando con la investigación y allanando a todos los procedimientos”, señaló Huertas.

Cabe indicar que el abogado Percy Ipanaque fue asesinado en un auto cuando se dirigía al penal de Piura, a la altura del cementerio Mapfre, en Castilla.