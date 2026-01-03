De acuerdo con la investigación preliminar por la muerte del abogado Percy Luber Ipanaque Navarro (40 años), que recae en la Carpeta Fiscal N° 168-2025, el entorno de la víctima habría caído en mentiras y presentan una actitud de obstaculización en la acción penal para lograr el pleno esclarecimiento criminal que conlleve a la identificación, ubicación y captura de los presuntos autores.

Según las pesquisas preliminares que se vienen realizando a fin de esclarecer las causas de la muerte del doctor Percy Luber Ipanaque Navarro, de 40 años, el informe de la División Especial de Investigación de la División de Investigación de Homicidios-Dirincri Piura, realizó el allanamiento de las viviendas de algunos familiares donde se incautó material que ayudaría en la investigación.

El informe detalla que la víctima antes del crimen estuvo almorzando con la madre de sus dos hijos, Nancy Linares Carrión (36 años) y sus hijos en su vivienda ubicada en el A.H Consuelo de Velasco, para luego salir a unas diligencias lo cual fue comunicado a su hija, sin dar mayores detalles. Posterior a esto, el abogado fue asesinado a la altura del cementerio Mapfre.

Durante la investigación, el padre de Ipanaqué Navarro, Héctor Ipanaqué, indicó que supo de su muerte por una llamada telefónica de R.C.G y fue certificado por J.E.J., quien vivía en la vivienda con su hijo en el A.H La Florida-Villa Alta, distrito de Veintiséis de Octubre. Aclaró que la madre de los hijos de Percy no llevaba una relación de convivencia solicitando a J.E.J que no se permita el ingreso de ninguna persona a la vivienda en La Florida.

Sin embargo, después de la muerte de Percy, Nancy Linares habría llegado con los abogados Antonio More y Roberto Mendoza, así como su hermano H.L.C y su padre A.L.C, y habrían retirado la laptop y otros equipos tecnológicos. También retiraron dos cámaras de seguridad de la vivienda.

Durante la declaración de J.E.J, sostuvo que el abogado Mendoza le pidió que no diga nada de las cosas que estaban llevando y lo amenazaron que tenía que aparecer el dinero de 50 000 soles. “No vayas a decir algo, nos quieren voltear la torta”, indicó.

Ante una supuesta actitud de obstaculización en la acción penal para lograr el pleno esclarecimiento criminal que conlleven a la identificación, ubicación y captura de los presuntos autores, el personal de investigación señaló que habiéndose llegado a establecer cúmulo de coartadas y sustracción de indicios relevantes que coadyuven a la investigación preliminar, detallan que la madre de los hijos de Ipanaqué habría mentido.

El documento señala que la conviviente llegó a mentir aduciendo que el 28 de noviembre de 2025 la víctima salió de su domicilio Consuelo de Velasco después de desayunar y se dirigió a su estudio jurídico ubicado en La Florida. Además, descartó haberse constituido al inmueble de La Florida después del asesinato.