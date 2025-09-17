Siete meses de pena privativa de la libertad se le dictó a J.C.O.Z (39) por los delitos de cliente del adolescente, pornografía infantil y proposiciones con fines sexuales a una menor de edad por medios tecnológicos y en un acuerdo de terminación anticipada se condenó a 5 años de pena privativa de la libertad a G.E.V.CH (42) que incluye el pago de una reparación civil de S/ 3,000 soles para la víctima, los cuales fueron cancelados en su integridad.

La investigación realizada por la Fiscalía Especializada en delitos de Trata en coordinación con el Área de Investigación de Trata de Personas de la Divincri PNP Piura, se inició en el mes de febrero, cuando se encontró conversaciones de ambos sujetos, con una menor agraviada de 14 años, cuyo contenido los vinculan con los delitos señalados.

Y el 9 de septiembre, cuando se detuvo a ambos investigados, a través de una diligencia de allanamiento y descerraje que permitió además la incautación de bienes relacionados a la investigación, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Tras su detención se realizaron diligencias preliminares como fue la visualización del equipo celular del imputado J.C.O.Z (39), en el que se encontró el íntegro de las conversaciones entre la menor de edad y este sujeto, las cuales datan de enero del 2025, cuyo contenido era repetitivos ofrecimientos de relaciones sexuales a cambio de dinero o ventajas a la menor de edad.

En el marco de la investigación preliminar se evidenció fotografías de la adolescente de contenido pornográfico en posesión del sujeto. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, declaro fundada la prisión preventiva por 7 meses contra la persona de J.C.O.Z (39), quien será ingresado penal de Piura, desde donde afrontará el proceso como presunto autor del delito de cliente del adolescente y pornografía infantil.

Por otro lado, tras la detención de G.E.V.CH (42), se corroboró que entabló conversaciones con la menor en la que le solicitaba fotos de connotación sexual y le proponía mantener relaciones sexuales desde que tenía 13 años; por lo que, se arribó a un acuerdo de terminación anticipada, de 5 años de pena privativa de la libertad y una reparación civil de S/ 3,000 soles para la víctima, los cuales fueron cancelados en su integridad.