La fiscal adjunta provincial Ethy Lama Arvildo, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita, obtuvo se condene a cadena perpetua a José Fernández Eche (32 años) por la comisión de los delitos de violación sexual y tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos a una menor de edad.

En las audiencias de juicio oral, la fiscal sustentó y presentó el acta de denuncia verbal, las declaraciones, el certificado médico legal y la pericia psicológica, que fueron algunos de los elementos clave.

Siendo que, en audiencia de adelanto de fallo, con las partes procesales conectadas, se dispuso también que cancele la suma de 20 000 soles a favor de la parte agraviada por concepto de reparación civil.

Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022 en casa de la menor.