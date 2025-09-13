La fiscal adjunta provincial Ethy Lama Arvildo, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita, obtuvo se condene a cadena perpetua a José Fernández Eche (32 años) por la comisión de los delitos de violación sexual y tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos a una menor de edad.
En las audiencias de juicio oral, la fiscal sustentó y presentó el acta de denuncia verbal, las declaraciones, el certificado médico legal y la pericia psicológica, que fueron algunos de los elementos clave.VER MÁS: Piura: Condenan a sujeto a 10 años de cárcel por violación a anciana
Siendo que, en audiencia de adelanto de fallo, con las partes procesales conectadas, se dispuso también que cancele la suma de 20 000 soles a favor de la parte agraviada por concepto de reparación civil.
Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022 en casa de la menor.