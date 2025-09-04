Odar Córdova García, de 43 años, fue condenado a 10 años de prisión efectiva por el delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistir, en agravio de una adulta mayor de 83 años. Hecho ocurrió en enero de 2015 en el caserío Carpinteros, en Chalaco, Morropón.

El fiscal provincial Hildegardo Navarro, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón presentó medios de prueba contundentes en el juicio que acreditaron la responsabilidad penal del acusado, entre ellos las declaraciones, pericias y actas. Además, se fijó el pago de 2 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

Cabe señalar que el hecho se reportó cuando la víctima se encontraba en su domicilio y fue atacada por el sentenciado, quien la golpeó y abusó de ella. Hasta el momento, el sujeto se encuentra libre.