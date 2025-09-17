La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Morropón, a cargo del fiscal provincial Carlos Marcelo La Torre Vilitanga, obtuvo 09 meses de prisión preventiva contra Nasario Córdova López (41 años) como presunto autor del delito de tocamientos indebidos en agravio de una niña de 6 años.

Los hechos habrían ocurrido la tarde del pasado 11 de agosto, cuando la menor (06) se encontraba junto a su primito (05 años) se encontraba jugando a encontrar piedritas y conchas en un canal de agua cerca de la casa de su abuela, en el caserío Pueblo Libre de Buenos Aires, quien se había retirado a dejar a su perrito a su chacra.

Es en esas circunstancias que el investigado Córdova López (a) “Choclo” habría llegado hasta el lugar donde estaban los dos menores y le toca las partes íntimas a la niña por debajo de su ropa interior, diciéndole que no le diga a nadie, por lo que la menor se puso a llorar frente a su primito y luego ambos menores se habrían retirado del lugar.

El Fiscal Adjunto Provincial, Eriksson Daniel Burga Villa, quien sustentó el requerimiento de prisión preventiva, presentó como principales elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito: las actas de entrevista única de los menores, obtenidas en cámara Gesell, donde ambos niños corroboran la narración de forma coherente y precisa los hechos en su agravio.

Así como el acta de constatación fiscal del lugar de los hechos, donde se evidencia el lugar desolado y apartado en el que habría ocurrido el delito contra la menor.

Tras el análisis de las primeras diligencias de investigación el fiscal Daniel Burga solicitó al juzgado la detención preliminar, mediante la cual fue detenido el investigado el pasado 8 de septiembre; posteriormente le fue concedida también la prisión preventiva.

Con esta la medida coercitiva, el Investigado Nasario Córdova López será trasladado al penal de varones de #Piura. Conforme al código procesal penal, podría ser condenado hasta con 20 años de pena privativa de la libertad.