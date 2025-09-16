En su visita de trabajo, el ministro de Justicia, José Santiváñez Antúnez, anunció que en octubre estarán operativas las siete antenas bloqueadoras de celulares y señal Wifi en el penal de Piura con el objetivo de evitar que alguna llamada o comunicación irregular pueda salir del establecimiento penitenciario.

“Y de esta manera también tener un control absoluto en cuanto al ámbito disciplinario, los internos, así como también como la seguridad en la ciudad de Piura”, afirmó el ministro.

Santiváñez dispuso el reforzamiento de la seguridad y las estrategias de resocialización a internos del establecimiento penitenciario Piura.

El titular del mencionado ministerio recorrió los talleres de confección textil, orfebrería y cerámica, en los que conoció los trabajos que realizan aproximadamente mil internos y dispuso se lleven a cabo acciones de articulación para reforzar la comercialización de sus productos.

También, el ministro Santiváñez visitó el programa Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades (CREO), implementado por el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) que les permite a los internos de este penal desarrollar nuevas habilidades que faciliten su resocialización.