Un extorsionador con la vestimenta de obrero, detonó un explosivo en el frontis de una vivienda que funciona como tienda en el asentamiento Villa Primavera, en la provincia de Sullana.

Este nuevo hecho ocurrió en la calle Los Geranios, donde el individuo que fue captado por las cámaras de vigilancia, llegó a dicha casa y prende el explosivo que lo deja en la puerta del inmueble y luego huye de la zona. Posteriormente, este explotó y alarmó a los dueños de la casa a quienes están extorsionándolos.

Ante esto, los propietarios de pequeños locales de la zona, están alarmados porque temen ser víctimas de esta modalidad y pidieron a las autoridades policiales que frenen este tipo de hechos que se siguen incrementando en la provincia.