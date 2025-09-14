Efectivos policiales detuvieron a cuatro sujetos, sindicados como presuntos integrantes de la banda “Los Paqueteros del Chira”, que se dedicaban a la venta y distribución de drogas en el distrito de Querecotillo, en la provincia de Sullana. A ellos les hallaron 754 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), dinero y celulares.

Se trata de de B.A.R.S. (29), “Loco”, J.R.S.P. (35), “Chino”, O.M.C.R. (62) y J.C.A.C. (46), “Negro”, a quienes les encontraron la droga, así como un celular que es analizado, debido a que presuntamente era usado para coordinar el tráfico ilícito de drogas.

Se conoció que los intervenidos registran antecedentes por robo agravado, violencia y hurto. Ellos fueron puestos a disposición del Depincri para las diligencias correspondientes.