Efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la provincia de Sullana, allanaron dos viviendas, pero no encontraron a los investigados por el delito de promoción, favorecimiento y facilitamiento al consumo ilegal de drogas.

El operativo fue realizado en un inmueble de la calle Diego Ferrer del distrito de Querecotillo, pero no encontraron al investigado, según confirmaron medios policiales que realizó la diligencia en compañía de la representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas.

Asimismo, acudieron a otra vivienda de la calle Ugarte en el mismo distrito, pero tanpoco hallaron a dos ocupantes. Asimismo, no realizaron ninguna incautación de bienes en la misma. En dicha casa, el pasado 28 de agosto, los agentes policiales detuvieron a dos personas.