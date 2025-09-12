Una jornada de limpieza fue realizada por diversos sentenciados a trabajos comunitarios en la provincia de Sullana. Esta medida forma parte del marco de jornadas de resocialización que ejecuta la Corte Superior de Justicia de la provincia de Sullana.

Las labores de recojo de residuos sólidos y limpieza general en estas zonas, fueron desarrolladas en la transversal Lima y en el malecón de esta localidad.

La actividad se llevó a cabo en coordinación entre el ente judicial y la Municipalidad Provincial de Sullana, que brindó las herramientas (escribas, rastrillos, entre otros), para ejecutar la mencionada campaña.