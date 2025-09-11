Más de 100 integrantes de las comunidades pesqueras participaron en una jornada de limpieza de fondo marino organizada por el Comité Regional de Extractores del Recurso Pulpo - Piura en las principales caletas de Piura, como parte del Día Internacional del Buzo.

En esta edición, los pescadores recolectaron 11,182 kg. de residuos sólidos en las cinco caletas participantes, principalmente fierros, aparejos de pesca, plásticos, mangueras, llantas, filtros de motor, entre otros. Los hallazgos más relevantes incluyeron 3,000 kg. de fierros en Bayóvar, 1,400 kg. de llantas en Paita y 1,500 kg. de restos de aparejos de pesca como redes de cortina, líneas de pinta, muestras poteras y trampas anguileras; y filtros de motor.

La concentración de desechos fue mayor en Bayóvar, seguida de Paita y Máncora, evidenciando puntos críticos de acumulación de basura marina que afectan directamente los ecosistemas y la sostenibilidad de las zonas de pesca.

Con esta acción, los buzos a pulmón y con compresora demuestran que es posible ejercer la pesca de manera responsable con el medio ambiente, manteniendo limpias las zonas de pesca, reduciendo los impactos en los ecosistemas y haciendo un llamado a otras pesquerías a asumir mayor responsabilidad frente a los residuos que generan en los espacios compartidos.